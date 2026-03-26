البرلمان النيبالي يؤدي اليمين الدستورية بعد شهور من ثورة الشباب

أدى أعضاء البرلمان النيبالي المنتخبون حديثا اليوم الخميس، اليمين الدستورية حيث ينتمي ثلثهم تقريبا لحزب سياسي عمره أقل من أربعة أعوام.

وسوف يظل أعضاء مجلس النواب الـ275، وهي الغرفة الدنيا ذات النفوذ بالبرلمان، في مناصبهم للسنوات الخمس المقبلة.

وفاز بالانتخابات وهي الأولى منذ ثورة العام الماضي التي قادها الشباب، حزب راستريا سواتانترا بقيادة مغني الراب الذي تحول للسياسة باليندرا شاه.

ومن المتوقع اختيار شاه رئيسا للوزراء من جانب الأعضاء المنتخبين من حزبه في وقت لاحق اليوم الخميس وإبلاغ الرئيس رام شاندرا بوديل رسميا. ثم سيعينه الرئيس .

ومن المقرر أن يؤدي شاه اليمين الدستورية غدا الجمعة.

وفاز حزب راستريا سواتانترا بـ125 مقعدا منتخبا بشكل مباشر إلى جانب 57 مقعدا من خلال التمثيل النسبي مما منحه ما إجماليه 182 مقعدا في مجلس النواب. وجاء حزب المؤتمر النيبالي في المرتبة الثانية بالحصول على 38 مقعدا.

وفي نيبال، ينتخب الناخبون بشكل مباشر 165 عضوا بمجلس النواب. ويتم تخصيص الـ110 مقاعد المتبقية من خلال نظام التمثيل النسبي وبموجبها تحصل الأحزاب السياسية على المقاعد بناء على حصتها من الأصوات.