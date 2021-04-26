شيرر وهنري أول لاعبين ينضمان لقاعة مشاهير الدوري الإنجليزي

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أصبح آلان شيرر وتييري هنري أول لاعبين ينضمان إلى قاعة مشاهير الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويعتبر شيرر الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي برصيد 260 هدفا سجلها مع بلاكبيرن ونيوكاسل يونايتد بين عامي 1992 و2006 كما فاز بلقب الدوري مع بلاكبيرن في 1995.

الفرنسي هنري الفائز بالحذاء الذهبي أربع مرات ، بحصوله على لقب هداف الموسم، سجل رقما قياسيا بإحرازه 175 هدفا خلال 258 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز مع ارسنال.

وفاز هنري بلقب الدوري الإنجليزي مرتين ولعب دورا محوريا في إنجاز ارسنال المتمثل في خوض موسم 2003 /2004 بكامله دون أن يتعرض لأي هزيمة، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا).

وسيتم اختيار ستة لاعبين أخرين للانضمام لقاعة المشاهير بناء على تصويت الجماهير من أصل 23 مرشحا سيتم الإعلان عنهم مساء اليوم الاثنين، علما بأن التصويت سيستمر حتى الثاني من مايو المقبل.