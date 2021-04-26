خاص - منتخب اليد يواجه فرنسا وألمانيا والبرازيل قبل السفر إلى طوكيو

استقرت لجنة إدارة اتحاد اليد برئاسة محمد الأمين، على برنامج إعداد المنتخب الوطني للمشاركة في أولمبياد طوكيو المقرر انطلاقه ٢٣ يوليو المقبل.

ويقع المنتخب الوطني في المجموعة الثانية التي تضم أيضا: الدنمارك والسويد واليابان والبرتغال والبحرين.

ويشرف على المنتخب الأول عاصم السعدني وأيمن صلاح ومؤمن صفا أعضاء لجنة الإدارة.

وقال أيمن صلاح في تصريح "الشروق" أنه تأكد سفر المنتخب الوطني إلى فرنسا ٣ يوليو المقبل لمواجهة منتخبها وديا ٥ من الشهر نفسه، ثم يسافر المنتخب إلى ألمانيا ليواجه منتخبي البرازيل وألمانيا يومي ٩ و١٠ يوليو على الترتيب، وذلك قبل السفر إلى طوكيو للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية.

وأوضح صلاح أن دورة ألمانيا كان من المقرر أن يشارك بها أيضا منتخب إسبانيا، إلا أنه اعتذر بعدما أوقعته القرعة مع المنتخب الألماني في مجموعة واحدة.

وأشار صلاح إلى أن المنتخب الوطني يبدأ اليوم الإثنين معسكره في المركز الأولمبي بالمعادي، بمشاركة اللاعبين المحترفين، ويستمر المحترفون في المعسكر حتى ٢ مايو، ثم يكمل المنتخب معسكره بالمحليين حتى ٦ مايو.

وقال صلاح: "إذا أقيمت بطولة إفريقيا للأندية بالمغرب بداية من ١٩ مايو، سيسافر لاعبو الأهلي والزمالك مع نادييهما للمشاركة حتى نهاية الشهر ثم يبدأ المعسكر المغلق للمنتخب بداية من أول يونيو، وإذا تأجلت البطولة، سيحصل اللاعبون على راحة بداية من ٦ مايو قبل أن يبدأ المعسكر المغلق نهاية نفس الشهر".

وأكد صلاح أن إدارة الاتحاد عقدت جلسات متكررة مع الأسباني روبرتو جارسيا باروندو المدير الفني للمنتخب الوطني لتقديم كل الدعم والمساندة للمنتخب والجهاز الفني مع بداية برنامج الإعداد للمشاركة في أولمبياد طوكيو.