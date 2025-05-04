فيضانات غزيرة تشل بورتو ريكو وتؤدي إلى وفاة شخص وإعلان الطوارئ في عدة مناطق

تواصلت الأمطار الغزيرة في الهطول على بورتو ريكو اليوم الأحد، فيما استمرت تحذيرات الفيضانات المفاجئة في جميع أنحاء تلك الأراضي الأمريكية، ما أدى إلى غمر الشوارع وتقطع السبل بعائلات وتسبب في حالة وفاة واحدة على الأقل خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفقا لما أعلنته السلطات.

وقالت الشرطة إن رجلا (44 عاما) قُتل وأصيبت امرأة (43 عاما) بجروح ونُقلت إلى المستشفى، عندما سقطت شجرة على سيارتهما أثناء القيادة في بلدة "توا باخا" شمالي البلاد، في الساعة 0810 مساء بالتوقيت المحلي يوم السبت، نتيجة انزلاق أرضي تسببت فيه الأمطار الغزيرة المستمرة منذ أسبوعين.

وبهذا يرتفع عدد الوفيات المرتبطة بالأمطار خلال الأسابيع الماضية إلى حالتين، بعد أن جرفت السيول رجلا حاول عبور المياه بسيارته الأسبوع الماضي.