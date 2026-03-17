هيئة ألمانية تحث على تحسين أمن البرمجيات بالقطاع الصحي لحماية البيانات الحساسة

حث المكتب الاتحادي لأمن تكنولوجيا المعلومات "بي إس آي" في ألمانيا، على تعزيز حماية البيانات الصحية الحساسة في التطبيقات الإلكترونية المستخدمة في عيادات الأطباء والمستشفيات وقطاع الرعاية الصحية.

وعقب اختبارات أجراها على الإعدادات القياسية لتطبيقات مختلفة، أوضح المكتب، أن أمن تكنولوجيا المعلومات في مجال منتجات البرمجيات الصحية "قابل للتحسين".

وتابع المكتب، أن أحد المشروعات تضمن فحص أربعة أنظمة نموذجية لإدارة عيادات الأطباء، حيث تبين أن ثلاثة من هذه المنتجات تحتوي على سلسلة من الثغرات الفردية التي قد تفتح الباب أمام شن هجوم من الإنترنت.

وأضاف المكتب، أن هذه الثغرات تتعلق بشكل محدد بخوارزميات قديمة وغير آمنة لتشفير البيانات.

ولفت المكتب، إلى إبلاغ الشركات المصنعة بهذه الثغرات، وأن