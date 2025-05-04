البيت الأبيض يحتفي بسلسلة حرب النجوم بصورة تخيلية لترامب

بطريقة غير تقليدية تمزج بين واقع المشهد السياسي الأمريكي وسينما الخيال العلمي، احتفى البيت الأبيض باليوم العالمي لذكرى الرابع من مايو الخاص بسلسلة أفلام الخيال العلمي الشهيرة "حرب النجوم".

** ترامب والسيف المُضيء

ونشر الحساب الرسمي للبيت الأبيض على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هيئة تبدو وكأنه أحد أبطال سلسلة الأفلام الشهيرة، مُمسكا بسيف مُضيء (سيف الليزر).

وجاء في منشور مرفق بتلك الصورة: "4 مايو سعيد للجميع، بما في ذلك الحمقى من اليسار المتطرف الذين يقاتلون بشدة لإعادة أمراء السيث (الخصوم الرئيسيون في العالم الخيالي لسلسلة حرب النجوم)، والقتلة، وأباطرة المخدرات، والمجرمين الخطيرين، وأعضاء عصابة إم إس 13(عصابة إجرامية دولية نشأت في لوس أنجلوس في ثمانينيات القرن الماضي لحماية المهاجرين السلفادوريين من العصابات الأخرى) إلى مجرتنا".

وتابع: "أنتم لستم التمرد، أنتم الإمبراطورية" في إشارة إلى الحكومة التي تحكم مجرة ​​حرب النجوم في سلسلة الأفلام الشهيرة .

واختتم البيت الأبيض المنشور بعبارة "ليكن الرابع من مايو معكم"، في إشارة إلى الشعار الذي يُردده محبو سلسلة حرب النجوم في الرابع من مايو.

** شعار الرابع من مايو

ويعود هذا الشعار إلى حيلة لغوية، ففي الرابع من مايو عام 1979، تولت مارجريت تاتشر منصب رئيسة وزراء بريطانيا ، وحينها نشرت صحيفة "لندن إيفنينج نيوز" تهنئة من حزب تاتشر (حزب المحافظين)، جاء فيها: "الرابع من مايو معكِ يا ماجي. تهانينا"

يشار إلى أن ظهور يوم حرب النجوم كان مبادرة بحتة من محبي الملحمة التي ابتكرها المخرج والمؤلف والمنتج جورج لوكاس وقدمها في السينما للمرة الأولى عام 1977.

وقد تعدت حرب النجوم كونها سلسلة أفلام، حيث تم تقديمها عبر كتب ومسلسلات وألعاب كمبيوتر وفيديو وكتب مصورة.