الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران أبلغتنا بعدم وجود زيادة في مستويات الإشعاع في فوردو ونطنز وأصفهان

حذر رافائيل جروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، من أن «نظام حظر الانتشار النووي في العالم بات على المحك وقد ينهار في ظل الظروف الحالية».

ودعا خلال كلمته بجلسة مجلس الأمن، إلى تحرك دولي فوري وحازم لوقف القتال، مؤكدا استعداده للسفر إلى طهران فورا للوقوف على حقيقة الوضع في المنشآت النووية التي تعرضت للقصف.

وتابع: «لا أحد في الوقت الحالي، يستطيع تقييم الأضرار تحت الأرض في منشأة فوردو، بما في ذلك وكالة الطاقة الذرية».

أوضح أن مفتشي الوكالة موجودون بالفعل على الأراضي الإيرانية؛ لكنهم غير قادرين على أداء مهامهم بشكل كامل، مشددا أن «قيامهم بعملهم يتطلب وقف الأعمال العدائية».

وأضاف أن إيران أبلغت الوكالة بـ «عدم وجود أي زيادة في مستويات الإشعاع في مواقع فوردو ونطنز وأصفهان»، مشددا على ضرورة «التحرك فورا وبحزم لوقف القتال والعودة إلى مفاوضات جادة ومستدامة بشأن البرنامج النووي الإيراني».

ودعا الأطراف كافة إلى «أقصى درجات ضبط النفس»، محذرا من أن «التصعيد العسكري يهدد الأرواح ويؤخر الحل الدبلوماسي».