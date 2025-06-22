السياحة والآثار تنفي تحديد موعد افتتاح المتحف المصري الكبير وتطالب بتحري الدقة

نفت وزارة السياحة والآثار ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن تحديد يوم 4 نوفمبر 2025 كموعد للافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، مؤكدة أن هذا الادعاء غير صحيح ولم يصدر عن أي جهة رسمية.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي صدر اليوم السبت 22 يونيو، أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد الافتتاح الرسمي للمتحف، وأن الإعلان عنه سيتم في الوقت المناسب من خلال القنوات الرسمية فقط.

وشددت الوزارة على ضرورة التزام وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية بالدقة والمهنية فيما يُنشر من معلومات، مطالبة بالرجوع إلى المصادر الرسمية قبل تداول أي أخبار تتعلق بهذا المشروع القومي الذي يحظى باهتمام محلي ودولي كبير.

وأشارت إلى أن المتحف المصري الكبير كان من المقرر افتتاحه في 3 يوليو المقبل، إلا أنه تم تأجيل الافتتاح إلى الربع الأخير من العام الجاري، في ضوء التطورات الإقليمية الراهنة، وحرصًا على خروج هذا الحدث العالمي بالشكل الذي يليق بعظمة الحضارة المصرية وتراثها العريق.