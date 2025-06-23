جيش الاحتلال: دمرنا منصات صواريخ ورادارات وأقمار صناعية في كرمنشاه وهمدان وطهران





أعلنت نائبة المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيلا واوية، أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ موجة غارات جديدة في غرب إيران والعاصمة طهران، استهدفت منصة صواريخ «أرض جو» في قلب العاصمة.

وقالت في بيان عبر «X» قبل قليل، إن 20 مقاتلة إسرائيلية، استخدمت أكثر من 30 ذخيرة دقيقة، أغارت على أهداف عسكرية إيرانية بناءً على توجيه استخباراتي دقيق من شعبة الاستخبارات العسكرية.

وأوضحت أن الغارات استهدفت بنى تحتية لتخزين وإطلاق صواريخ، بالإضافة إلى أقمار صناعية ومواقع رادارات عسكرية للإنذار المبكر في محافظتي كرمنشاه وهمدان غربي إيران.

وأكدت أن العملية تأتي في إطار العمليات الواسعة لإضعاف القدرات العسكرية الإيرانية، مشددة أن جيش الاحتلال سيواصل العمل لتحقيق التفوق الجوي بهدف حماية أمن إسرائيل.