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أفادت وكالة «تسنيم» للأنباء، بأن مسيرات إسرائيلية هاجمت «مصنعين مهجورين» في محافظة البرز، غرب العاصمة طهران.

وأشارت وكالة «فارس» إلى سماع دوي انفجارات في البرز، تزامنا مع هجوم صهيوني وسماع صوت انفجار في محافظة كرمانشاه غربي إيران.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني أن دفاعاته الجوية في محافظة يزد تمكنت من «التصدي لمسيرات صغيرة معادية».

وذكرت وكالة «مهر» للأنباء، أن المضادات الجوية مستمرة في التصدي لأهداف معادية في يزد وسط وسط إيران.

وأعلن حاكم مدينة نجف عن مقتل ثلاثة أشخاص في هجوم بمسيرة صهيونية استهدفت سيارة إسعاف وسط إيران.