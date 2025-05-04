قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد شهدت أمس واليوم سقوط أمطار متفاوتة الشدة على عدد من محافظات شمال البلاد، وامتدت إلى القاهرة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج «حديث القاهرة»، عبر شاشة «القاهرة والناس»، مساء الأحد، أن سبب هذه الحالة تأثُّر البلاد بمنخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا.

وأوضحت أن الطبيعة الجغرافية لبعض المناطق تسببت في تكوّن سيول خفيفة، مؤكدة أن الأحوال الجوية ستشهد تحسنًا تدريجيًا خلال الساعات المقبلة مع انحسار فرص سقوط الأمطار.

ولفتت إلى أن حالة التحسن والاستقرار في الأحوال الجوية تبدأ غدًا الاثنين، مع تلاشي فرص سقوط الأمطار من كافة المحافظات.

ونوهت بأن الأجواء ستتحول إلى مشمسة مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.

وأوضحت أن درجات الحرارة ستصل إلى 32 درجة مئوية بحلول يوم الثلاثاء المقبل، مع طقس مشمس نهارًا، في حين تظل الأجواء معتدلة ومستقرة ليلًا.

ونصحت المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترات الذروة، خاصة مع بداية ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة.