البرلمان العربي يدين الغارات الإسرائيلية على محيط القصر الرئاسي السوري

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أدان البرلمان العربي الغارات الجوية التي شنها كيان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، والتي استهدفت محيط القصر الرئاسي في العاصمة السورية دمشق.

وأضاف أن الغارات تأتي امتدادًا للانتهاكات والتعديات السافرة التي يقوم بها كيان الإحتلال ضد سيادة وأمن وسلامة الأراضي السورية.

وطالب البرلمان العربي المجتمع الدولي والأمم المتحدة وخاصة مجلس الأمن الدولي بالتصدي لهذه الانتهاكات المتكررة التي يقوم بها كيان الاحتلال ضد الدولة السورية.

وأكد البرلمان العربي موقفه الثابت بشأن الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسيادتها والحفاظ على أمنها وإستقرارها.