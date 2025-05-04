النحاس: الأهلي متمسك بآمال التتويج بلقب الدوري

تمسك عماد النحاس، المدير الفني المؤقت للنادي الأهلي، بآمال فريقه في التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز، في الموسم الحالي، بعد الفوز على حرس الحدود وتقلبص الفارق مع بيراميدز المتصدر لنقطة وحيدة.

الأهلي حقق فوزًا عريضًا 5-0 على حساب ضيفه حرس الحدود، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأحد، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة الثانية من البطولة «مرحلة التتويج».

وقال عماد النحاس في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: «أهنئ اللاعبين والجهاز الفني على الفوز العريض، أنا سعيد بالأداء والنتيجة ونظافة الشباك.. طالبت اللاعبين بضرورة تسجيل الأهداف لأن الدوري قد يتم حسمه بفارق الأهداف».

وأضاف: «فزنا واستفدنا من إشراك العديد من العناصر على رأسهم علي معلول، وتمنيت إشراك كريم نيدفيد وعمر الساعي، لكن ظروف اللقاء لم تسمح».

وأوضح: «قررت استبدال طاهر محمد طاهر احترازيًا حرصًا على سلامته، بعدما اشتكى من إجهاد خفيف».

وشدد: «الأهلي متمسك بآمال التتويج بلقب الدوري، خاصة أن المنافسة مشتعلة ونتائج الفرق المنافسة خدمت الأهلي ولكن الأهم مواصلة الانتصارات».

وتابع: «الأداء أصبح أكثر إيجابية ووصلنا للمرمى كثيرًا أمام حرس الحدود الذي قدم أداءً قويًا على مدار الموسم ولم يسبق له أن خسر بهذه النتيجة».

وكشف: «لم أشاهد بكاء إمام عاشور بعد نهاية المباراة بسبب إهدار الفرص، واللاعب كان هادئًا داخل غرف الملابس».

وأتم: «حاولت علاج أخطاء الدفاع بعد لقاء بتروجت، بإضافة محمد نجيب المدرب المساعد لأنه كان مدافعًا قويًا للاستفادة من خبراته وقدراته التدريبية أيضا».

وبانتصاره في مباراة اليوم، رفع الأهلي رصيده للنقطة 46، مقلصًا الفارق مع بيراميدز المتصدر إلى نقطة وحيدة، بعد خسارة الأخير اليوم أمام فاركو بثلاثية، فيما تجمد رصيد حرس الحدود عند 22 نقطة في المركز التاسع والأخير من مجموعة التتويج.