أقامت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر أمسية رمضانية، امتزجت خلالها عبقرية موقع مسرح النافورة بالصوت الساحر للكينج محمد منير الذى خلق حالة من السمو الوجدانى للجمهور مستحضرا ذكريات مشواره الفنى الممتد منذ أكثر من 42 عام.

وخلال الحفل الذى حضره السفير سيريل نون سفير المانيا بالقاهرة، وعدد من الشخصيات العامة احتفل الكينج محمد منير بذكرى تحرير سيناء موجها التهنئة لجموع المصريين حيث قدم أغنية عروسة النيل، وأهدى تحيه لفلسطين وشعبها بأغنية "العمارة العمارة" التى ردد معه الحضور كلماتها.

كما تجلى فى غناء مجموعة من أعماله الشهيرة التى صنعت نجوميته وباتت علامات بارزة فى تاريخ الإبداع المعاصر ومنها: "غريبة، يا سمرا، حتى حتى، أحمر شفايف، فينك يا حبيبى، أنا رايق، علمونى عنيكى، ابن ماريكا، الكون كله بيدور، الرزق على الله، واشكى لمين.