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الثلاثاء.. «قراءة في فكر الدكتور شاكر عبد الحميد» بالأعلى للثقافة

الدكتور شاكر عبد الحميد
الدكتور شاكر عبد الحميد
شيماء شناوي
نشر في: الإثنين 26 أبريل 2021 - 10:47 م | آخر تحديث: الإثنين 26 أبريل 2021 - 10:47 م
تعقد لجنة التربية وعلم النفس بالمجلس ومقررها الدكتور معتز سيد عبدالله، ندوة بعنوان "الإبداع والمجتمع.. قراءة في فكر الدكتور شاكر عبدالحميد".

يدير الندوة: د.أحمد زايد ويشارك بالحضور عبر تطبيق «زووم » الدكتور عماد أبو غازي، الدكتور أحمد عبد الحليم، وأشرف عامر، وإيمان رسلان، وأيمن عامر، وطارق الدسوقي، والدكتور محمد أبو الفضل بدران، والدكتور معتز سيد عبد الله، والدكتورة نيفين الكيلاني، والدكتورة يمنى الخولي.


وتقام الندوة في تمام التاسعة من مساء غدا الثلاثاء الموافق 27 إبريل الحالي بقاعة المجلس الأعلى للثقافة؛ وتتضمن الندوة مشاركات بالحضور الفعلي بالإضافة إلى عدد من المشاركات عبر تطبيق زووم. تطبق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

تبث الندوة "أونلاين" عبر صفحة أمانة المؤتمرات على فيسبوك على الرابط التالي:
https://www.facebook.com/ConferenceDepartment/
ولمن يرغب في المشاركة بالمناقشات والتعقيب الدخول من خلال الرابط التالي:
https://us06web.zoom.us/j/84345304034

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