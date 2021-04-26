الخارجية الفلسطينية: الحراك الشعبي بالقدس انسجم مع موقف القيادة

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن الحراك الشعبي السلمي في القدس انسجم مع موقف القيادة الفلسطينية، وهو جزء لا يتجزأ من معركتها لتثبيت الهوية الوطنية الفلسطينية العربية للمدينة المقدسة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أوردته وكالة أنباء فلسطين "وفا" اليوم الإثنين، أن المقدسيين أعادوا رمزية باب العامود في المكان والتاريخ والجغرافيا والسياسة، وحققوا انتصارا آخر في معركة المواجهة المستمرة من أجل القدس.

وأشارت إلى تمسك القيادة الفلسطينية بضرورة إجراء الانتخابات في القدس أسوة بالمناطق الفلسطينية الأخرى، كمعركة مفتوحة تقودها في المحافل كافة، بما يعنيه ذلك من تلاحم بين القيادة والمرابطين في الأقصى والقيامة وباب العامود.

وتابع البيان: لم تخفهم الاعتقالات ولا الضرب ولا التهديدات بالموت، بقدر ما شعروا بنشوة انتصاراتهم ووطنيتهم وفلسطينيتهم كقوة دفع ومقاومة لا تنتهي، مارسوها هذه المرة وحققوا نفس النجاحات، وانتصروا بإرادتهم ووعيهم على عنف الاحتلال الإسرائيلي الذي شاهده العالم أجمع.