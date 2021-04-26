وزير النقل للنواب: لولا العلاقات مع الأمريكان لما حصلنا على 110 جرارات في عام واحد

صرح وزير النقل كامل الوزير، بأن أية شركات نتعاقد معها لجرارات السكك الحديدية، نتعاقد معها على صيانة وقطع غيار 15 عاما، حتى لا نجد أنفسنا أمام مشكلة عطل في أي منها أو نقص قطع غيار ولكن، نضمن ألا تحدث أية طوارئ لمدة 15 عاما في تلك الجرارات الجديدة.

وأضاف في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم: قمنا باستيراد 110 جرار وإعادة تأهيل 41 آخرين، علما بأن الـ110 جرارات كانت في عام كورونا فقط، مردفا: "لولا الضغط المستمر، والعلاقات مع الأمريكان لم نكن لنحصل على جرار واحد، وأن نحصل على هذا الكم في عام واحد، لهو زمن قياسي لا يمكن تطبيقه في أي مكان في العالم".

وتابع: "كان هناك 3200 عربة ركاب، منها 2200 تصلح للعمل فقط، وأن ما يقارب الألف عربة عطلانة على الطرق الجانبية دائما، وهو ما لم يعد موجودا حاليا عقب عمليات التحديث".

واستطرد: نخصص ورشة لكل نوع من أنواع الجرارات ليكتسب المهندسون خبرة في كل نوع من الأنواع، وأن كل عربات الركاب الجديدة بها أحدث تكنولوجيا ضمانا لسلامة السيارات وتقديم خدمة متميزة.