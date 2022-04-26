محافظ سوهاج وسفير الفاتيكان يشاركان في حفل إفطار المحبة الرمضاني

شارك اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم، في حفل "إفطار المحبة الرمضاني"، الذي نظمته مطرانية الأقباط الكاثوليك بسوهاج، بحضور السفير نيقولاس هنري سفير دولة الفاتيكان بمصر.

وحضر حفل الافطار اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، والدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، والسيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والعميد عمرو توبة رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية، واللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، واللواء ضياء أبو العزم السكرتير العام المساعد، والعميد نبيل شحاته المستشار العسكري للمحافظة، والعميد عمرو أبو سحلي ممثلا لجهاز الأمن الوطني بسوهاج، والأنبا توما حبيب مطران الأقباط الكاثوليك بسوهاج، والأنبا يوسف أبو الخير المطران الشرقي للأقباط الكاثوليك بسوهاج، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات الأمنية والتنفيذية، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي.

ورحب محافظ سوهاج بسفير دولة الفاتيكان على أرض سوهاج، متمنيا له إقامة سعيدة، معربا عن سعادته بالمشاركة في إفطار " المحبة " الرمضاني، إحدى صور الترابط والمحبة بين مسلمي مصر وأقباطها، موجها التهنئة لجميع الأخوة الأقباط بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

ومن جانبه، عبر سفير دولة الفاتيكان عن سعادته بزيارته الثانية لمحافظة سوهاج، مشيدا بأجواء المحبة والتسامح التي تربط أبناء الشعب المصري عامة وأهالي سوهاج بصفة خاصة، ونقل تحيات البابا فرانسيس بابا الفاتيكان للشعب المصري وأبناء سوهاج، مؤكدا إعجابه بما شاهده في سوهاج خلال زيارته، لافتا الى أن أكثر ما لفت انتباهه هو جودة وتميز القمح المزروع على أرض سوهاج، متمنيا أن يكون هذا العام عام رخاء ونماء لجموع الشعب المصري.