لافروف: الوضع حول أوكرانيا حافز للمشكلات المتراكمة في المنطقة الأوروبية-الأطلسية

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن الوضع حول أوكرانيا أصبح حافزا للعديد من المشكلات التي تراكمت في المنطقة الأوروبية -الأطلسية، وذلك بحس ما نشره موقع «روسيا اليوم» الإخباري.

وأضاف لافروف، في لقاء مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الثلاثاء: «لقد استجبنا على الفور لمبادرتكم، لإجراء اتصالات في موسكو بشأن العديد من القضايا المهمة، بما في ذلك، بالطبع الوضع حول أوكرانيا، الذي حفز العديد من المشاكل التي تراكمت على مدى العقود الماضية في المنطقة الأوروبية-الأطلسية».

وتابع: «بالطبع، نقدر رغبتكم في هذه الأوقات الصعبة في أن تبدأوا بجدية في التفكير في كيفية تطبيق مبدأ التعددية، الذي عارضه الغرب بصراحة في السنوات الأخيرة، وللأسف، ركز على إقامة عالم أحادي القطب».

وشدد لافروف، على أن «التعددية الحقيقية يجب أن تقوم على أساس ميثاق الأمم المتحدة، الذي يكرس مبدأ المساواة في السيادة بين الدول».

واستطرد: «بالطبع، سنناقش اليوم جميع القضايا التي تبدو مهمة بالنسبة لكم. وبعد ذلك سيتم اللقاء بينكم وبين الرئيس الروسي، مما يؤكد مرة أخرى على الأهمية التي نوليها للحوار مع زملائنا في الأمم المتحدة».