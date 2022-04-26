لافروف: مخزونات الأسلحة من الدول الغربية لأوكرانيا أهداف مشروعة

وصف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مخزونات الأسلحة التي تم تسليمها من الدول الغربية إلى أوكرانيا، بأنها أهداف مشروعة في الصراع المسلح بين موسكو وكييف.

وقال لافروف في مقابلة على التلفزيون الروسي شاركتها وزارة الخارجية على قناتها على تليجرام مساء الاثنين: "بالطبع، ستكون هذه الأسلحة هدفا مشروعا للقوات الروسية".

وأصبحت مخازن الأسلحة، بما في ذلك تلك الموجودة في غربي أوكرانيا، أهدافا من هذا القبيل أكثر من مرة.

وتابع لافروف: "كيف يمكن أن يكون الأمر خلاف ذلك". وأضاف: "إذا ذهب حلف شمال الأطلسي بحكم الأمر الواقع إلى الحرب مع روسيا عبر وكيل وسلح هذا الوكيل، فأنت تفعل في الحرب ما عليك القيام به في الحرب".

وقالت عدة دول في حلف شمال الأطلسي مؤخرا إنها ستزود أوكرانيا مباشرة بأسلحة ثقيلة. وقد تجنبت الولايات المتحدة وألمانيا هذا حتى الآن.

وتشمل الأسلحة الثقيلة دبابات القتال الرئيسية وناقلات الجنود المدرعة والمدفعية الثقيلة والسفن الحربية والطائرات المقاتلة والمروحيات والمركبات المدرعة الأكبر حجما.