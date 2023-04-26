الحبس مع الشغل للمتهم بحيازة سلاح ناري بمدينة نصر

قضت محكمة القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار حسن فريد، بالحبس سنة مع الشغل على متهم وتغريمه مبلغ ألف جنيه، لاتهامه بحيازة سلاح ناري وذخائر بمدينة نصر ، كما أمرت بمصادرة المضبوطات والزمته المصاريف الجنائية بالدعوي.

وأسندت النيابة للمتهم، بأنه بدائرة قسم ثان مدينة نصر محافظة القاهرة أحرز سلاحا ناريا غير مششخن فرد خرطوش بدون ترخيص، كما أحرز ذخائر خمسة طلقات مما تستعمل على السلاح الناري موضوع الاتهام السابق بدون ترخيص.

وتضمنت شهادة مجري التحريات بالقضية معاون مباحث قسم شرطة ثان مدينة نصر بالتحقيقات بأنه ونفاذاً للإذن الصادر إليه من النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص المتهم إنتقل إلى حيث أيقن تواجده وبضبطه وتفتيشه عثر معه على سلاح ناری غیر مششخن افرد خرطوش، وكذا خمس طلقات خرطوش) وبمواجهته بهم أقر بإحرازهم بغير ترخيص.

كما ثبت بتقرير المعامل الجنائية بالإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية أن السلاح النارى المضبوط عبارة عن فرد خرطوش صناعة محلية عبار ١٦ مم وهو كامل وسليم وصالح للاستعمال وأن الطلقات الخمس المضبوطة كلاً منهن كاملة الأجزاء غير مطرقة الكبسولة وسليمة وصالحة للإستعمال على الأسلحة النارية الخرطوش عيار ١٦ مم.