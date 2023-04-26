دبي: هبوط المركبة الحاملة للمستكشف راشد على القمر لم ينجح

أفاد مركز "محمد بن راشد للفضاء" بدبي، بعدم نجاح هبوط المركبة الحاملة للمستكشف راشد على سطح القمر.

وقال المركز في تدوينة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" الأربعاء، إنه حتى الساعة الثامنة، صباحا بتوقيت اليابان (3 صباحا بتوقيت دولة الإمارات)، لم يتم الاتصال بين مركبة الهبوط "هاكوتو آر"، ومركز التحكم بالمهمة، وبالتالي تم تأكيد عدم وجود إمكانية لتحقيق هبوط ناجح على القمر، والاتصال بالمركبة.

وأصدر المركز بيانا اليوم قال فيه: "لقد حقق مركز محمد بن راشد للفضاء بنجاح هدف تصميم وتطوير المستكشف، وإطلاقه إلى مدار القمر وهو بحد ذاته إنجاز هام للغاية، على الرغم من عدم تحقيق المستكشف راشد والحمولات الأخرى على متن المركبة مهماتهم على النهج المخطط له".

وأضاف "لقد اكتسب فريق مركز محمد بن راشد للفضاء خبرات وتجارب علمية قيمة من هذه المهمة، سيستفيد منها في تحقيق المزيد من الإنجازات في مجال استكشاف الفضاء، خاصة بعدما أصبح أقرب من أي وقت مضى إلى الهبوط على سطح القمر".

وكان مقررا هبوط المستكشف راشد على سطح القمر مساء أمس الثلاثاء، عند الثامنة و40 دقيقة ، مساء بتوقيت الإمارات، لكن شركة "آي سبيس" اليابانية، التي طورت مركبة الهبوط الفضائية "هاكوتو آر" الحاملة للمستشكف راشد أعلنت فقدان الاتصال بمركبة الهبوط.