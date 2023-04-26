وزيرة الثقافة ومحافظ شمال سيناء يفتتحان موقعين ثقافيين بالعريش الخميس

تفتتح الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، واللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سينا، غدا الخميس، موقعين ثقافيين هما المكتبة العامة ومكتبة ضاحية السلام الثقافية بالعريش، وذلك في إطار احتفالات وزارة الثقافة ومحافظة شمال سيناء بالعيد الـ41 لذكرى تحرير سيناء.

وقال الكاتب محمد محمد نبيل، رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، إن ذلك في إطار خطة التطوير التي وضعتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، وطبقا لمخطط أعمال صيانة وتطوير المواقع الثقافية التابعة لإقليم القناة وسيناء الثقافي.



وأضاف محمد نبيل، أن مكتبة العريش تقدم خدماتها الثقافية لحي العريش بميدان الرفاعي، وتم إجراء الصيانة من خلال شركة النصر لخدمات الصيانة التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، ضمن خطة صيانة العام الحالي 2023، وتضم حاليا ما يقرب من 4 آلاف كتاب متنوع في جميع مجالات العلوم والآداب.

وتابع محمد نبيل، أن مكتبة ضاحية السلام فقد تم تطويرها أيضا ضمن خطة صيانة العام الحالي 2023 وقد قام بعملية التطوير مديرية الإسكان بشمال سيناء.

جدير بالذكر أن المكتبة تبلغ مساحتها 220 مترا، تضمنت أعمال التطوير والصيانة مكتبة الطفل ومكتبة عامة وتم تجهيزها بأحدث الإصدارات لتبلغ عدد محتوياتها، ما يقرب من 7800 كتاب.

بذلك يبلغ عدد المواقع الثقافية العاملة التابعة لفرع شمال سيناء 14 موقعا لتستكمل الثقافة مسيرتها في تقديم الخدمة الثقافية لأبناء سيناء.