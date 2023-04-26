700 جمل تشارك في سباقات الهجن بمضمار كيلو 17 في شمال سيناء

أطلقت في محافظة شمال سيناء فعاليات سباق الهجن الدولى بمنطقة مضمار سباقات الهجن بالعريش بالكيلو 17 بمشاركة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، ونيفين الكيلاني وزير الثقافة، ونيفين القباج وزير التضامن، وأشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، كما شارك عددا من المحافظين ونوابهم، وهم الإسماعيلية والوادى الجديد، والسويس وبورسعيد وجنوب سيناء وعدد من الفنانين.



ويستمر سباق الهجن علي مدار يومين، بعروض تراثية على للإبل وهى تسير بزينة نسجت من وحدات التراث السيناوى لقبائل البادية بسيناء، مع فقرات فنية وعروض شعبية منوعة، وشاهد الحضور الهجن وهى تتسابق فى مجموعات وفق أعمار سنية مختلفة.



وشارك فى حضور الفعاليات أعداد كبيرة من أهالى محافظة شمال سيناء من عشاق متابعة سباقات الهجن، ووصل أعداد كثيرة منهم لميدان السباق قبل يوم من انطلاقة الفعاليات ونصبوا خيام يقيمون فيها طوال فترة الفعاليات.



وقال عيد حمدان رئيس الاتحاد المصرى للهجن، إن ميدان العريش استقبل متسابقين من هجانة من محافظات مصر المختلفة تم وصولهم للعريش والمشاركة فى السباق الذى يجرى وفق قوانين رياضة الهجن من حيث انطلاقة كل شوط والتوقيت الزمنى.



وقال الدكتور مهدى البياضى، مدير البطولة، إن عدد الأشواط فى السباق 30 شوطا، بينها 8 أشواط فى اليوم الأول ثم تستأنف بقية الأشواط فى اليوم الثانى، لافتا إلى أن باكورة انطلاق السباق بعدد 7 أشواط يشارك فيها 700 جمل من 14 محافظة.



وأشار إلى أن المسافات تختلف بحسب نوع وسن كل جمل مشارك وهى من 2 إلى 4 كيلومترات، وشوط المارثون لمسافة بنحو 5 كيلومترات.



وشهد الميدان، تجهيزات رفع كفاءة مضمار الهجن والمبنى الإداري والمنصة الرئيسية وصالة كبار الزوار والبوابة الرئيسية وواجهة النادي، وتجريد الطريق المؤدي للنادي وإزالة الرمال من عليه، وإنارة أعمدة الكهرباء بطول الطريق ورفع كفاءة الإنارة الداخلية، وتوفير مولد كهرباء احتياطي، وسيارة مياه بصفة دائمة.