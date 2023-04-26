الجيش السوداني: البرهان تسلم مبادرة «إيجاد» لحل الأزمة ووافق عليها مبدئيا

قال الجيش السوداني إن القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، تسلم مبادرة منظمة «إيجاد» التي تمخضت عن الاجتماع الإسفيري، الذي انعقد في وقت سابق بين رؤساء دول المنظمة.

وبحسب بيان صادر عن الجيش السوداني عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الأربعاء، تقرر في الاجتماع تكليف رؤساء كل من جنوب السودان وكينيا وجيبوتي بالعمل على مقترحات حلول للأزمة الحالية في السودان، وتتلخص في:

- تمديد الهدنة الحالية إلى ٧٢ ساعة إضافية.

- إيفاد ممثل واحد من القوات المسلحة والدعم السريع إلى جوبا بغرض التفاوض حول تفاصيل المبادرة.

وذكر بيان الجيش السوداني، أن «البرهان» أبدى موافقته المبدئية على ذلك، وشكر ممثلي المنظمة على مساعيهم واهتمامهم بالأزمة الحالية.

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وفي وقت سابق، قال وزير خارجية جنوب السودان دينق دلو، إن رئيس بلاده سلفا كير، يتواصل مع القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول عبدالفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو «حميدتي» منذ أمس، لإجراء لقاء بين الجانبين وحل الأزمة الراهنة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء الأربعاء، أن رئيس بلاده دعا البرهان ودقلو لوقف إطلاق النار، مؤكدًا أن «سلفا كير» مستعد لزيارة الخرطوم في أي وقت.

وذكر أن «البرهان» وافق مبدئيًا على إمكانية إجراء محادثات مع قائد قوات الدعم السريع، قائلا إن رئيس جنوب السودان يحاول التواصل مع «حميدتي» لعرض إمكانية اللقاء مع «البرهان».

وأشار إلى دعوة بلاده إلى تمديد الهدنة في السودان لمدة 72 ساعة إضافية، معقبًا: «الرئيس تقدم باسم الإيقاد، بهذا الاقتراح وننتظر الرد، لوقف سفك الدماء الذي قد يؤثر على المنطقة برمتها، ولاسيما جنوب السودان».

وأوضح أن الاقتراح الخاص بإجراء مباحثات بين الجانبين بدأ منذ أمس، قائلًا إن «الاتصالات تتم في حالة حرب، وأحيانًا تكون صعبة».

وأكد استمرار التواصل مع الجانبين لوقف الحرب والعودة إلى طاولة المفاوضات من أجل إرساء السلام في السودان، مشيرًا إلى أنهم لم يتفقوا حتى اللحظة على المكان الذي تجرى فيه المباحثات.