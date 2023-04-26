منتخبات كأس العالم للجمباز الفني تؤدي تدريباتها بالصالة المغطاة

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أنهت المنتخبات المشاركة في كأس العالم للجمباز الفني "القاهرة 2023" اليوم تدريباتها على صالة 1 و2 بإستاد القاهرة الدولي استعدادًا لانطلاق منافسات البطولة غدا الخميس 27 إبريل وحتى يوم 30 من نفس الشهر.

ويقام حفل افتتاح بطولة كأس العالم للجمباز الفني "القاهرة 2023" غدًا الخميس في الثانية ظهرًا على صالة 1 بإستاد القاهرة الدولي، وهي احدى سلسلة بطولات العالم المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

واكتمل أمس الثلاثاء، وصول الوفود والمنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم للجمباز الفني القاهرة 2023.

وكان اتحاد الجمباز برئاسة إيهاب أمين قد كشف عن مشاركة 155 لاعبًا ولاعبة بواقع 97 لاعبًا و58 لاعبة بالبطولة بالإضافة إلى الأجهزة الفنية والإدارية والطبية وضيوف مصر من الاتحاد الدولي للجمباز والاتحادات القارية.

ويشارك في منافسات البطولة 40 دولة وهم: ألبانيا - الجزائر - أرمينيا - النمسا - أذربيجان - بلجيكا - كندا - كرواتيا - قبرص التشيك - الدنمارك - فنلندا - ألمانيا - بريطانيا - اليونان - إندونيسيا - تركيا - إيرلندا - إيطاليا - الأردن - كازاخستان - لاتفيا - ليتوانيا - ماليزيا - المكسيك - هولندا - النرويج - بنما - الفلبين - بولندا - البرتغال - قطر - صربيا - سلوفينيا - تايوان - أوكرانيا - أمريكا - أوزبكستان - فيتنام - بالإضافة إلى مصر البلد المضيف.

ويشارك أبناء النيل في البطولة بقائمة مكونة من 11 لاعبًا ولاعبة.

وضمت قائمة منتخب مصر للجمباز الفني رجال:

علي زهران - عمر العربي - محمد عفيفي - أحمد عبد الرحمن - زياد خاطر – أحمد المراغي - عبد الرحمن عبد الحليم، وتحت قيادة المدير الفني: جمال مطر، والجهاز المساعد: شريف جودت وعرفات أحمد.

بينما يتكون منتخب مصر للجمباز الفني للآنسات من:

نانسي طمان - فريدة دبور - ياسمين سلامة - جنى عبد السلام، وتحت قيادة المدير الفني: زكريا غالب، والمدربين سلمي السعيد ومحمود سيد وايفا.

وتعرضت اللاعبة جنى محمود للإصابة قبل ايام من انطلاق البطولة لتغيب عن قائمة منتخب مصر في منافسات كأس العالم.