حزب الله ينشر ملخص عملياته ضد الجيش الإسرائيلي يوم الخميس

نشر "حزب الله" اللبناني ملخصا لعملياته التي نفذها ضد الجيش الإسرائيلي يوم الخميس، "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة".



وأشار الإعلام الحربي في "حزب الله" إلى أن "المقاومة الإسلامية نفذت عددا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الخميس 25 أبريل 2024، وفقا للتالي: "

- القطاع الشرقي (جنوبي لبنان):

1- الساعة‏ 17:15: استهداف ثكنة ‏زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، ‏وإصابتها إصابة مباشرة.‏

2- الساعة 15:30: شن هجوم جوي بمسيرة انقضاضية على مقر عين مرغليوت للمدفعية وإصابة ال‏هدف، كرد على ‏استهداف القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وأخرها علما الشعب.‏

3- الساعة 23:10: "أعدت المقاومة ‏الإسلامية كمينا مركبا من الصواريخ الموجهة والمدفعية والأسلحة الصاروخية لقافلة مؤللة قرب ‏موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، وعند وصولها إلى نقطة المكمن تم استهدافها بالأسلحة الموجهة والمدفعية ‏والصاروخية مما أدى إلى تدمير آليتين، وقد عمل العدو على نشر ساتر دخاني لسحب الخسائر.

- القطاع الغربي (جنوبي لبنان):

1- الساعة‏ 15:20: ‏استهداف انتشار لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع الضهيرة بالأسلحة الصاروخية، ‏وإصابته إصابة ‏مباشرة.‏

2- الساعة 23:00: بعد رصد دقيق ‌‏ومتابعة لتحركات قوات العدو الإسرائيلي على الحدود وأثناء دخول قوة منها إلى أول موقع ‏المالكية، تم استهدافها بنيران المدفعية، وقد أصيبت بشكل مباشر".