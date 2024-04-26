أحمد سليمان: وفرنا كل الإمكانات للاعبي الزمالك قبل مواجهة دريمز

قال أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف على فريق الكرة إن الإدارة وفرت كل الإمكانيات للفريق قبل مواجهة دريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتابع سليمان قائلاً:" لدينا ثقة في جميع اللاعبين، والفريق جاهز للقاء بطل غانا، ومجلس الإدارة يدعم اللاعبين والجهاز الفني قبل المواجهة المرتقبة".

وأبدى أحمد سليمان سعادته بعودة اللاعبين المصابين لصفوف الفريق قبل المواجهة الحاسمة أمام بطل غانا".

وكانت بعثة الزمالك وصلت إلى غانا مساء الأمس ، استعداداً لخوض لقاء دريمز المقبل في بطول كأس الكونفدرالية، ويترأس البعثة الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق، ويرافق الفريق كل من الكابتن حسين لبيب رئيس النادي وأحمد سليمان عضو مجلس الإدارة وعبد الله جورج مستشار مجلس الإدارة.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كلاً من:

حراسة المرمى : محمد عواد - معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - ياسر حمد – أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - ترافيس موتيابا – إبراهيما نداي – محمد عاطف – سيد عبد الله "نيمار" - مهاب ياسر - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.