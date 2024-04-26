ارتفاع كبير في أسهم الشركة المالكة لـ «سنابشات» بعد زيادة العائدات

أعادت الزيادة الكبيرة في عائدات الربع السابق ثقة وول ستريت في تطبيق"سنابشات" لمشاركة الصور.

وقفزت أسهم شركة "سناب" المالكة للتطبيق بأكثر من الربع في فترة ما بعد ساعات التداول يوم الخميس. وكانت الأسهم قد انخفضت قبل ثلاثة أشهر بأكثر من 3% في أعقاب أرقام مخيبة للأمال في ذلك الربع.

والآن، ارتفعت عائدات سناب بنسبة 21% على أساس سنوي لتبلغ أقل بقليل من 19ر1 مليار دولار خلال الربع السابق. وقبل ذلك، تراجعت أعمال إعلانات "سنابشات"، التي كانت سريعة النمو ذات يوم، بسبب تدفق اموال الإعلانات بشكل متزايد على الشركات العملاقة مثل جوجل وفيسبوك.

وسجلت سناب خسارة صافية بلغت 305 ملايين دولار بعد أن كانت 328 مليون دولار قبل عام مضى. ولجأ المدير التنفيذي لشركة سناب إيفان شبيجيل بالفعل إلى إجراءات خفض التكاليف لكبح الخسائر.

وتتوقع سناب عائدات تتراوح ما بين 225ر1 مليار دولار و 255ر1 مليار دولار لهذا الربع، مسجلة الحد الأدني من تقديرات المحللين.