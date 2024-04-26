قطاع الأعمال: المجمع الصناعي بسبيكة يوفر مئات الآلاف من أطنان المعادن المستوردة

قال منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة قطاع الأعمال العام، إن الدولة تخوض معركة جديدة في سيناء -لا حربًا تقليدية- بل معركة تنموية شاملة تشمل جميع مناحي الحياة في شبه جزيرة سيناء.

وأضاف خلال تصريحاته لبرنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة» مساء الخميس، أن هذه المعركة تتمثل في خطة عمل ضخمة لوزارة قطاع الأعمال تهدف إلى تطوير وإعادة تشغيل وتوطين الصناعات الجديدة بالتعاون مع القطاع الخاص، موضحا أن إحدى ثمار هذه الخطة هو مشروع مجمع صناعي متكامل لاستخراج الأملاح والمعادن من المحلول المر بالشراكة مع القطاع الخاص.

وذكر أن المشروع الجديد يقع في ملاحة سبيكة على بحيرة البردويل بمدينة العريش في شمال سيناء، والتي تبلغ طاقتها الإنتاجية نحو 1.2 مليون طن سنويًا، موضحا أن المحلول المر كان أحد المنتجات الثانوية لملاحة سبيكة.

وتابع أن هذا المحلول يحتوي على نسبة عالية من أملاح البوتاسيوم والماغنسيوم والكبريتات، وهي مواد ذات قيمة اقتصادية عالية كانت مصر تستوردها من الخارج، لافتا أن المشروع سوف يستغل المحلول المر لإنتاج 28 ألف طن من كلوريد البوتاسيوم، و 140 ألف طن من سلفات الماغنسيوم، و 78 ألف طن من هيدروكسيد الماغنسيوم، بالإضافة إلى 380 ألف طن من ملح الطعام.

وأوضح أن هذه المواد تستخدم في العديد من الصناعات، بما في ذلك الصناعات الدوائية والكيميائية.