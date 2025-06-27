وزير الآثار الفلسطيني: الاحتلال دمر 216 موقعا أثريا وآلاف القطع في غزة

قال هاني الحايك، وزير السياحة والآثار الفلسطيني، إن الاحتلال الإسرائيلي يتبني سياسة ممنهجة ومستمرة منذ عام 1967 لتدمير ونهب التراث الفلسطيني، كاشفا أن العدوان على قطاع غزة أدى إلى تدمير 216 موقعا أثريا وتراثيا من أصل 316 موقعا داخل القطاع.

وأضاف خلال تصريحات لـ «Extra News» أن الهدف من التدمير «محو الرواية والسردية الفلسطينية»، مؤكدا أن حجم الدمار في قطاع غزة كان كارثيا على صعيد المواقع التاريخية والأثرية بشكل كامل.

وضرب مثالا بمتحف قصر الباشا، الذي أسسته الوزارة وكان يضم آلاف القطع الأثرية، مؤكدا أنه تم استهدافه وتدميره بالكامل، بالإضافة إلى تدمير المواقع المدرجة على لائحة التراث العالمي لليونسكو، مثل ميناء غزة القديم ووادي غزة، بالإضافة إلى استهداف متعمد للكنائس والمساجد التاريخية.

وشدد أن ما من شيء كان له حظ في أن يخرج سالما من الاستهدافات، معتبرا أن هذه الأفعال تمثل تدميرا لهويتنا وسرديتنا الفلسطينية.

وأشار إلى محاولات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة في الضفة الغربية، وتحديدا في الحرم الإبراهيمي الشريف بمدينة الخليل.

وأوضح أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تحاول تغيير معالم الحرم الإبراهيمي الشريف بمدينة الخليل بما يتلاءم مع الصلوات التلمودية اليهودية، بما في ذلك تغيير معالم سقف الحرم، مؤكدا أن الوزارة توجهت بشكوى لليونسكو لوقف التخريب.

وأكد أن وزارة السياحة والآثار الفلسطينية تعمل استعدادا لليوم التالي بعد توقف الحرب، مشيرا إلى تشكيل فريق وطني لحصر الأضرار، وعقد ورش عمل متخصصة، إحداها في القاهرة؛ بهدف تدريب الكوادر الهندسية الفلسطينية على ترميم وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من التراث الذي طاله التدمير.