أُستشهد 19 فلسطينيا بينهم طالبو مساعدات منذ فجر الجمعة، بسلسلة غارات وهجمات إسرائيلية بقطاع غزة، وسط استمرار الإبادة منذ أكثر من 21 شهرا.

وأفادت مصادر طبية وشهود عيان للأناضول، بأن عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا بمجازر ارتكبها الجيش الإسرائيلي بالقصف وإطلاق النيران في مناطق متفرقة من القطاع ارتفع من 3 إلى 19، بعد اسشتهاد 16 فلسطينيا خلال ساعات الصباح.

وفي أحدث الهجمات، استشهد 8 فلسطينيين وأصيب عدد آخر، في مجزرة جديدة ارتكبها الجيش الإسرائيلي بعد استهداف مسيرة مجموعة مدنيين قرب مدرسة شعبان الريس بحي التفاح شرق مدينة غزة، وفق مصدر طبي للأناضول.

وبالتزامن، قتلت البحرية الإسرائيلية صيادا فلسطينيا وأصابت آخر باطلاق النار عليهما أثناء ممارسة عملهما قبالة مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، حسب ذات المصدر.

ووسط قطاع غزة، استشهد فلسطيني وأصيب 43 بقصف إسرائيلي استهدف مجموعة مدنيين أثناء انتظارهم مساعدات غذائية قرب مركز توزيع مساعدات (الإسرائيلي – الأمريكي) في محيط "محور نتساريم".

وفي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، قال مصدر طبي إن الجيش الإسرائيلي قتل فلسطينيين اثنين وأصاب آخرين إثر اطلاق النار على فلسطينيين مجوعين قرب مركز المساعدات جنوب المدينة.

وخلال الليل وفجر الجمعة، قتل الجيش الإسرائيلي 7 فلسطينيين في خان يونس، بينهم 3 جراء استهداف خيمتهم بمنطقة المواصي غرب المدينة، و3 آخرون في غارتين على تجمعين للمدنيين، فيما أسفر قصف مدفعي عن استشهاد شخص في حي الشيخ ناصر.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة نحو 189 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.