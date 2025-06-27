مصرع سيدة وإصابة آخر في تصادم سيارة ملاكي مع نصف نقل بالجيزة

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لقيت سيدة مصرعها وأُصيب آخر في حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نصف نقل محمّلة بأسياخ حديد، بطريق المنصورية في محافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بوقوع حادث مروري ووجود حالة وفاة ومصاب بالطريق المشار إليه، فانتقلت الأجهزة الأمنية، مدعومة بسيارتي إسعاف، إلى موقع البلاغ.

وتبيّن من الفحص وقوع تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نصف نقل، ما أسفر عن مصرع سيدة وإصابة شخص آخر. وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، والمصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقام رجال المرور برفع حطام الحادث من نهر الطريق، وإعادة حركة السير إلى طبيعتها، بعد التكدس المروري الذي نتج عن التصادم.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.