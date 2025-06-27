فريق بحث فرنسي يعثر على ألف حاولة نفايات نووية شمال المحيط الأطلسي

قال متحدث باسم المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي، اليوم الجمعة، إن فريقا دوليا عثر على ما يربو على ألف حاوية للنفايات النووية، بعدما تم التخلص منها في شمال المحيط الأطلسي منذ عقود.

وأبحر الفريق من مدينة بريست الساحلية في فرنسا على متن سفينة "لاتالنت" في منتصف يونيو الجاري لإجراء عمليات بحث دقيقة غربي المحيط الأطلسي في حملة تمتد أربعة أسابيع للعثور على النفايات والتحقق من أثرها على النظام البيئي.

وكانت عدة دول تتخلص من نفاياتها النووية في هذه المنطقة بين عامي 1950 و 1990. وكان ينظر إلى عمق المحيط في هذه المنطقة وابتعادها عن اليابسة والأنشطة البشرية، كظروف مثالية للتخلص من النفايات الصناعية ونفايات المعامل، على الأقل في الأماكن التي بدا فيها قاع البحر مستقر جيولوجيا.

وتم حظر التخلص من النفايات في البحر عام 1993، لكن بحلول هذا الوقت، يعتقد أن 200 ألف حاوية على الأقل كان قد تم التخلص منها بالفعل في شمالي الأطلسي على عمق يتراوح ما بين 3000 و 5000 متر.

ولم يعرف موقع الحاويات بالتحديد وما إذا كانت متفرقة أو في مجموعات. ويجري الفريق المؤلف من 21 شخصا أعمال بحث في المنطقة التي يعتقد أنها تضم نصف النفايات بهدف تحديد موقعها وسحب عينات من المياه وتربة قاع البحر والكائنات البحرية.