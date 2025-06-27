برلين تحذر أبل وجوجل: تطبيق ديب سيك الصيني غير قانوني في ألمانيا

حذرت هيئة حماية البيانات في ألمانيا شركة أبل ونظام تشغيل أندرويد التابع لشركة جوجل من أن خدمة الذكاء الاصطناعي الصينية "ديب سيك" المتاحة على متجرهما الخاص بالتطبيقات، ترقى إلى محتوى غير قانوني لأنها تكشف بيانات المستخدمين للسلطات الصينية.

وقالت مفوضة حماية البيانات في برلين، مايكه كامب، في بيان اليوم الجمعة، إن الإخطار الرسمي جاء بعدما تجاهلت "ديب سيك" طلبا في مايو بسحب تطبيقها من متجر التطبيقات في ألمانيا أو وضع ضمانات عند جمع بيانات المستخدمين المحليين ونقلها للصين، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال كامب: "لدى السلطات الصينية حقوق واسعة النطاق للوصول إلى البيانات الشخصية. ولا يتمتع مستخدمو ديب سيك بحقوق قابلة للتنفيذ وسبل انتصاف قانونية فعالة متاحة في الصين، مثل تلك في الاتحاد الأوروبي".

وصدمت خدمة "ديب سيك"، ومقرها هانجتشو، صناعة التكنولوجيا العالمية في يناير بنموذج لغة كبيرة "آر 1" الذي قالت الشركة الناشئة إنه يمكن أن ينافس الأنظمة الأمريكية الأكبر بكثير بجزء صغير من التكلفة.

وبعدما تجاهل التطبيق الصيني طلبات بالامتثال، استعانت هيئة حماية البيانات في ألمانيا بقانون الخدمات الرقمية الأوروبي الذي يضع المسؤولية على شركات التكنولوجيا، مثل أبل وجوجل، في إزالة المحتوى غير القانوني من على منصاتها.