وزير الخارجية الألماني: الغرب يقف موحدا خلف أوكرانيا

رفض وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، التكهنات بشأن احتمال تقديم أوكرانيا تنازلات إقليمية من أجل إحلال السلام مع روسيا، مؤكدا أن الغرب يقف موحدا خلف أوكرانيا، وذلك عقب مشاورات أجراها، الاثنين، مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي.

وقال فاديفول في منشور على منصة "إكس" مساء الاثنين: "لا يجوز أن تغير القوة حدود الدول". وأضاف أن ألمانيا تدعم هدف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتمثل في إنهاء الحرب الروسية ضد أوكرانيا، مؤكدا أن النتيجة يجب أن تكون "سلاما عادلا ودائما".

ومن المقرر أن يتفاوض ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة المقبل، في ولاية ألاسكا الأمريكية حول خطة سلام محتملة لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا، المستمرة منذ نحو ثلاث سنوات ونصف.

وكان ترامب قد تحدث، الاثنين، عن احتمال تبادل أراض بين أوكرانيا وروسيا، إلا أن كييف ترفض بشكل قاطع أي تنازلات إقليمية.

وفيما يتعلق بخطة السلام المحتملة، قال فاديفول في تصريح للتلفزيون الألماني العام (زد دي إف) إن أوكرانيا تدرك أن المفاوضات ستكون صعبة، مضيفا: "قد يتعين عليها أيضا توقع تقديم تنازلات، لكن ذلك سيُحسم لاحقا. اليوم، الأمر يتعلق بتهيئة ظروف عادلة لهذه المفاوضات، وينبغي أن تبدأ من حيث خطوط التماس الحالية".

وأوضح أن لدى أوروبا رؤية واضحة "تتطابق بدرجة كبيرة جدا" مع رؤية أوكرانيا، وأن الأمر يتعلق بأمن أوروبا، مؤكدا: "لن نسمح باتخاذ قرارات من وراء ظهر الأوروبيين".

واختتم فاديفول بالقول إن السؤال المطروح هو ما إذا كان بوتين مستعدا بجدية للتفاوض، مضيفا: "سيتضح ذلك يوم الجمعة، وعليه أن يدرك أن الغرب يقف موحدا خلف أوكرانيا".





