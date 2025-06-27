أسماء أبو اليزيد بعد مسلسل فات الميعاد: لو رأيت رجلا يعتدي على زوجته سأتمنى أن أضربه

قالت الفنانة أسماء أبو اليزيد إن ما جذبها للمشاركة في مسلسل «فات الميعاد» هو واقعية القصة، مضيفة: "المسلسل حقيقي، وقصته تحدث في بيوت كثيرة، والشخصيات فيه تشبه أشخاصًا نعرفهم في حياتنا، وعندما قرأت النص شعرت بالانجذاب فورًا ووافقت".

وخلال حوارها مع الإعلامية إنجي علي في برنامج «أسرار النجوم» على إذاعة «نجوم إف إم»، تحدثت أسماء عن العمل مجددًا مع الفنان أحمد مجدي بعد مسلسل «الآنسة فرح»، قائلة: "فيه كيميا وصداقة لذيذة بيني وبين أحمد، واشتغلنا سوا في مشروع (الآنسة فرح) واتبسطنا، وكان في تفاهم كبير بينا، وده ظهر في (فات الميعاد)".

وتطرقت أبو اليزيد إلى قضية العنف الزوجي التي يناقشها المسلسل، قائلة: "كل ست تتعرض للعنف الزوجي لها ظروفها، لكن بنصح أي واحدة إنها تحط لنفسها حدود. تقبل إيه ولحد فين، لأنك في الآخر إنسانة. وأنا لو شفت زوج بيضرب زوجته، هبقى حاسة إني عايزة أضربه".

وأضافت: "اللي بيحسسني بالأمان هو العيلة والاستقرار والتفهم، وإنك تكون مع شخص مش محتاج تشرح نفسك أو تبرر تصرفاتك، وكمان الصحاب الحلوين اللي بيكونوا سند".

وحول العمل الأقرب إلى قلبها، اختارت أسماء أبو اليزيد مسلسل "هذا المساء"، قائلة: "ده عمل مهم جدًا وأنا فخورة إني كنت جزء منه واشتغلت مع المخرج تامر محسن. أنا عملت كذا أوديشن للمسلسل، وهو قال لي من أول مرة: (أنتي ممثلة شاطرة، حتى لو ما تمش اختيارك)".

وعن علاقتها بالغناء، قالت: "أنا بدأت التمثيل على مسرح الجامعة، وبعد كده شاركت في فرقة (بهججة)، يعني الغُنا جه بعد التمثيل. بحب الغُنا من زمان، وكنت محتاجة أجرب، وبتبسط لما ألاقي حاجة شبهي وعاوزة أعملها".

وتحدثت عن مسلسلها الجديد "مملكة الحرير" المنتظر عرضه بعد غد، ويشاركها بطولته الفنان كريم محمود عبد العزيز، قائلة: "هو حدوتة فانتازيا شيقة، وشخصية مختلفة عني، وأنا متحمسة لها جدًا، ويارب تعجب الناس. بحب التجارب المختلفة لأنها ممتعة ومليانة خيال. بقدّم شخصية الأميرة جليلة".

وتابعت: "الحقب الزمنية المختلفة بتشغل خيالي، ومش هقدر أعيش التجربة دي غير دلوقت، من خلال اللبس والديكور والتفاصيل اللي بتحسسك إنك في عالم خيالي. أكتر حقبة حبيتها كانت في مسلسل (ليالي أوجيني)".

وعن حياتها الشخصية، كشفت أسماء: "زوجي مدرب رياضي، ودايمًا يتمنى إني أتدرّب كل يوم، وليه نظام أكل معين فبشارك معاه في الأكل الصحي، بس لو نفسي في حاجة مش صحية بعملها. أكتر أكلة بيحبها من إيدي هي الكبدة".

وأضافت: "ساعدني أرتب أولوياتي، وأفهم نفسي صح، وبيسمعني كويس جدًا. أكتر عمل بيحبه ليا هو فيلم (الممر)".

وأوضحت: "أنا مش فعالة على السوشيال ميديا، بس بشارك الحاجات اللي بحبها".

وختمت أسماء أبو اليزيد حوارها بالكشف عن أمنيتها في العمل مع المخرج مروان حامد، والفنان كريم عبد العزيز.