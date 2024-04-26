الأونروا: وفاة طفلين في غزة بسبب ارتفاع درجات الحرارة مع تفاقم الظروف غير الإنسانية بالقطاع

قال مفوض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني يوم الجمعة إن طفلين على الأقل توفيا في غزة بسبب ارتفاع درجات الحرارة وسط تفاقم الظروف المعيشية غير الإنسانية بالقطاع.

وأضاف لازاريني عبر منصة إكس أن غزة شهدت خلال الأيام القليلة الماضية موجة حر غير عادية، أدت إلى تفاقم الظروف المعيشية غير الإنسانية أصلاً بالنسبة لنحو 1.5 مليون شخص، يعيش معظمهم تحت أغطية بلاستيكية في رفح.

وتابع مفوض الأونروا "تلقينا تقارير تفيد بوفاة طفلين على الأقل بسبب الحرارة.

ما الذي يجب أن نتحمله أكثر بعد الموت والجوع والمرض والنزوح والعيش الآن في مبان تشبه الصوبات الزراعية تحت درجات حرارة حارقة؟" وقال لازاريني "يجب أن تتوقف هذه الحرب لقد تأخر وقف إطلاق النار في غزة كثيرا".