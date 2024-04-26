جامعة سوهاج تنظم يوما ترفيهيا لمرافقي مصابي غزة

نظمت جامعة سوهاج، يوما ترفيهيا لعدد 50 فردا من الأشقاء الفلسطنيين المرافقين لمصابي غزة، والذين يتلقون العلاج بمستشفيات سوهاج الجامعية، كنوع من أنواع الدعم النفسي، ورفع الروح المعنوية لهم، في جو مليء بالسعادة والبهجة، بالتعاون مع المستشفي الجامعي وأسرة طلاب من أجل مصر، يصاحبهم عدد من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وذلك بنادي المحليات.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة إن تنظيم هذا البرنامج الترفيهي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية لأهالي المصابين، وذلك بعد عدة أيام من إقامتهم داخل المستشفى.

وأوضح أن هذا اللقاء الأسري يهدف إلى إدخال البهجة والسعادة في نفوس الأخوة الأشقاء ضيوف محافظة سوهاج من قطاع غزة، وقضاء أوقات سعيدة بجانب اهاليهم في بلدهم الثاني سوهاج، مؤكدًا على أخوة بين الشعبين المصري والفلسطيني، وأن مصر ستظل بلد الأمن والأمان.

وقال الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، إن المستشفي الجامعي تقوم بدور كبير فى استقبال الجرحى الفلسطينيين وأسرهم وعلاجهم بالمجان، وتوفير أماكن إقامة مناسبة لأكثر من 70 نزيلا، مشيراً إلى التنسيق مع عدد من الأندية المطلة علي النيل مباشرة لقضاء أوقات تروحيه وترفيهم بصحبة الكبار والأطفال من المصابين والمرافقين. ووجه الشكر لإدارة الأمن الجامعي تحت إشراف اللواء طارق حافظ علي مجهوداتهم في الحفاظ على الأمن وتأمين الزيارة بالكامل، وشكر مماثل لأسرة طلاب من أجل مصر بقيادة الدكتور علاء غالب ودورهم الفعال في التنظيم الجيد لفعاليات الزيارة.

وأضاف الدكتور علاء غالب رئيس طلاب من أجل مصر أن البرنامج الترفيهي اشتمل على العديد من الفقرات الترويحية للأطفال والكبار منها ألعاب مجانية بمنطقة "الكيدز إريا"، ومنطقة السكيت للتزحلق، ومشاهدة الدراما المصرية من خلال شاشات عرض كبيرة، وزيارة المطعم والكافتيريا على النيل مباشرة، وعددا من الألعاب الرياضية والترويحية.

جدير بالذكر أن رواد النادي استقبلوا أسر المصابين بالحفاوة والترحاب، والتقطوا معهم الصور التذكارية تعبيراً عن سعادتهم بهم.