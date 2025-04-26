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الزلزال شعر به بقوة سكان عدة بلدات في مقاطعة إسمرالداس غربي البلاد

أصيب 20 شخصا بجروح في الزلزال الذي ضرب الإكوادور، الجمعة، وبلغت قوته 6.3 درجات على مقياس ريختر.

وذكر بيان صادر عن الأمانة الوطنية لإدارة المخاطر، مساء الجمعة، أن الزلزال شعر به بقوة سكان بلدات إيلوي ألفارو، وأتاكاميس، ومويسن، وكوينندي، وريو فيردي، وسان لورينزو في مقاطعة إسمرالداس غربي البلاد.

وأعلنت السلطات المحلية، أن 20 شخصا أصيبوا بجروح مختلفة، كما ظهرت شقوق في 60 مبنى.

وذكرت أن أعمال إصلاح خطوط الكهرباء المتضررة بدأت في مقاطعة إسمرالداس بعد الزلزال، وأن الكهرباء عادت إلى 80 بالمئة من المنطقة.

وأظهرت مشاهد متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، انهيار بعض المنازل جزئيا جراء الزلزال.

والجمعة أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية وقوع زلزال بقوة 6.3 درجات على مقياس ريختر، مركزه على بعد 20 كيلومترا شمال غرب مقاطعة إسمرالداس، وعلى عمق 35 كيلومترا.



