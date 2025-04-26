الكرملين: بوتين مستعد لإجراء مفاوضات مباشرة مع أوكرانيا دون شروط مسبقة

قال الكرملين، اليوم السبت، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعد لإجراء مفاوضات مباشرة مع أوكرانيا دون شروط مسبقة.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية "إنترفاكس" عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله للصحفيين: "خلال محادثات الأمس مع مبعوث ترامب، ستيف ويتكوف، أكد فلاديمير بوتين أن الجانب الروسي مستعد لاستئناف عملية التفاوض مع أوكرانيا دون شروط مسبقة."

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أرسل مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف إلى روسيا لإجراء محادثات للمرة الرابعة، وبحسب الكرملين، استمر الاجتماع مع بوتين حوالي ثلاث ساعات.

وبعد الاجتماع، أعلن ترامب أن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع ممكن.

وأكد بوتين مرارا استعداده لإجراء محادثات مع كييف، إلا أنه أشار إلى أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يجب أن يسحب أولا المرسوم الذي يحظر إجراء مثل هذه المحادثات.