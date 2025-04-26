وفد حماس يبدأ لقاءاته مع المسئولين المصريين لوقف الحرب على غزة

قالت حركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، إن وفد قيادتها برئاسة محمد درويش، رئيس المجلس القيادي لحركة حماس، وباقي أعضاء المجلس: أ. خالد مشعل و د. خليل الحية وأ. زاهر جبارين وم. نزار عوض الله، وصل فجر اليوم السبت، إلى القاهرة.

وأشارت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، صباح السبت، إلى أن «الوفد بدأ قبل قليل، لقاءاته مع المسئولين المصريين؛ لبحث رؤية حركة حماس لوقف وإنهاء الحرب وتبادل الأسرى على قاعدة الصفقة الشاملة، بما يتضمن الانسحاب الكامل والإعمار».

وذكرت أن «الوفد سيبحث تداعيات ما يقوم به الاحتلال من تجويع لأهل غزة، وضرورة التحرك العاجل لإدخال المساعدات الإنسانية، وتزويد القطاع باحتياجاته من الغذاء والدواء».

وبحسب البيان، سيبحث الوفد جهود تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة قطاع غزة، وبعض التداعيات الفلسطينية الداخلية وسبل التعامل معها.

وفي وقت سابق، أكد القيادي في حركة «حماس» محمود مرداوي، أن المفاوضات في الدوحة والقاهرة لم تتوقف، مشددا على إصرار الحركة على ضمانات إنهاء الحرب على قطاع غزة، ورفض أي صفقات جزئية.

وقال مرداوي في تصريح صحفي: «المفاوضات مستمرة في الدوحة والقاهرة، وسنبدي مرونة كافية للوصول إلى صفقة تبادل شاملة تنهي الحرب، وتضمن انسحاب الاحتلال بشكل كامل، وتوفير الإغاثة وإعادة الإعمار للقطاع».

وأضاف: «نصر على وجود ضمانات حقيقية لإنهاء العدوان، ولن نقبل بأي اتفاقيات جزئية».

وجاءت هذه التصريحات بعد يومين من تهديد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، بشن عملية عسكرية واسعة في غزة إذا لم يتحقق تقدم في إطلاق سراح المحتجزين لدى حماس.