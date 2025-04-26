27 شهيدا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم

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استُشهد خمسة فلسطينيين وأصيب آخرون، مساء اليوم السبت، في غارتين شنتهما طائرات الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته على مدينة دير البلح ومخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ليرتفع عدد الشهداء منذ الفجر إلى 27.

وقصفت طائرات الاحتلال مقهى في دير البلح، ما أسفر عن استشهاد 4 مواطنين وإصابة آخرين.

كما استُشهد مواطن وأصيب آخرون، في قصف مدفعية الاحتلال تجمعا للمواطنين شمال غرب مخيم النصيرات، جرى نقلهم إلى مستشفى العودة.

وأصيب عدد من الفلسطينيين إثر إطلاق مسيّرات الاحتلال النار على "بلوك 1" في مخيم البريج وسط القطاع.

وفي وقت سابق، استُشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون، إثر قصف الاحتلال تجمعا للمواطنين في منطقة المواصي غرب خان يونس جنوب القطاع.

كما قصف الاحتلال منزلا لعائلة "أبو مزيد" في بلدة الزوايدة وسط القطاع، ما أسفر عن استشهاد مواطنين.

واستُشهد مواطنان في غارتين للاحتلال على عزبة بيت حانون شمال القطاع وحي الشجاعية شرق مدينة غزة. وقصف الاحتلال مركبا لصيادين قبالة بحر بلدة الزوايدة، ما أسفر عن إصابة 6 منهم.

وفي مواصي خان يونس، أصيب عدد من المواطنين في قصف للاحتلال استهدف خيمة تؤوي نازحين.

وفجر اليوم، قصف الاحتلال منزلا لعائلة "الخور" في حي الصبرة جنوب مدينة غزة على رؤوس ساكنيه، ما أسفر عن استشهاد 10 مواطنين وإصابة آخرين، ما زال عدد منهم تحت الأنقاض.

كما استُشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون في قصف الاحتلال منزلا لعائلة "أبو عبدو" في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

واستُشهد مواطنان وأصيب آخرون في قصف للاحتلال استهدف محيط دوار التعليم في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، يرتكب الاحتلال الإسرائيلي إبادة جماعية في قطاع غزة، خلّفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.