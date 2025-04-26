 آلاف المشيعين يحتشدون ساحة القديس بطرس استعدادًا للمشاركة في جنازة البابا فرنسيس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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آلاف المشيعين يحتشدون ساحة القديس بطرس استعدادًا للمشاركة في جنازة البابا فرنسيس

روما - د ب أ
نشر في: السبت 26 أبريل 2025 - 9:39 ص | آخر تحديث: السبت 26 أبريل 2025 - 9:39 ص

تجمع آلاف الأشخاص في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان في وقت مبكر من صباح السبت استعدادا لتشييع جنازة البابا فرنسيس.

ومن المقرر أن تبدأ مراسم تشييع الجنازة في كاتدرائية القديس بطرس في الساعة العاشرة صباحا (0800 بتوقيت جرينتش)، ومن المتوقع أن يحتشد مئات الآلاف من المشاركين في الساحة الخارجية لها.

ووصل عدد من زعماء العالم، من بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى روما للمشاركة في مراسم تشييع الجنازة.

وبعد القداس، سيتم نقل نعش البابا إلى كنيسة القديس بطرس، حيث سينطلق موكب من هناك لدفن الجثمان.

ومن المتوقع أن يصطف عشرات الآلاف من الأشخاص على طول الطريق الممتد على مسافة ستة كيلومترات عبر وسط روما - مروراً بمعالم سياحية مثل ساحة فينيسيا والكولوسيوم - إلى كنيسة القديسة مريم الكبرى، حيث سيوارى الثرى جثمان البابا فرنسيس، وكان قد زارها بشكل متكرر طوال فترة بابويته التي استمرت 12 عاماً.

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