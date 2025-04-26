3 شهداء في استهداف الاحتلال المواطنين بمواصي خان يونس

استشهد 3 فلسطينيين، بينهم طفلان، وجرح آخرون، جراء استهدافهم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن الاحتلال استهدف المواطنين شرق مستشفى الكويت بمواصي خان يونس، ما أسفر عن استشهاد كل من: محمد موسى أبو محسن البليشي (22 عاما)، وقاسم باسم دياب برهوم (16 عاما)، ونور ناجح الجزار (15 عاما)، وإصابة آخرين.

ومنذ 18 مارس الجاري، استأنفت إسرائيل حرب الإبادة على غزة، متنصلة من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى مع حماس استمر 58 يومًا منذ 19 يناير 2025، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

وحسب وزارة الصحة الفلسطينية، استشهد منذ 18 مارس 2111 مواطنًا وأصيب 5483 آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال.

ويواصل جيش الاحتلال منذ 7 أكتوبر 2023 حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، مخلفًا أكثر من 169 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.