أسامة عرابي يحمل كولر مسئولية هزيمة الأهلي أمام صن داونز

حمل أسامة عرابي نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق مارسيل كولر المدير الفني للأحمر، نتيجة خروجه من دوري أبطال أفريقيا علي يد صن داونز الجنوب أفريقي.

وتابع لاعب الأهلي السابق خلال تصريحات إذاعية : إن الأهلي حصد نتاج موسم كامل سيئ، سواء في الأداء أو النتائج، وقدم الأهلي أسوأ شوط في تاريخه أمام الهلال السوداني.

وأشار عرابي إلى أن الأهلي قدم أداء سلبيا رغم الروح العالية للاعبين، لكن وضح الخوف والحرص والقلق الزائد علي أداء وطريقة الأهلي، والدفاع المستمر لابد أن يثمر عن أخطاء.

وأشار إلى أنه علي غير العادة سادت نغمة رحيل كولر ومن القادم، وكلام كثير في هذا الأمر وبالطبع هذا له تأثير سلبي علي اللاعبين والمدرب، واختتم تصريحاته بأن خروج الأهلي وتأهل صن داونز مستحق.