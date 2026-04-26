رفع 220 حالة إشغال طريق في دمنهور

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور برئاسة محمد بهنسي، رئيس مركز ومدينة، حملة لرفع الإشغالات بعدد من الشوارع والميادين الحيوية، اليوم الأحد.

وقال "بهنسي"، إن الحملة تمت بإشراف أشرف خليل، نائب رئيس المدينة، وبمشاركة محمد السيد، رئيس قسم الإشغالات، والفريق المعاون، وبالتنسيق مع شرطة المرافق بقيادة العميد محمد رشاد، مدير شرطة المرافق.

وأسفرت الحملة الصباحية، عن رفع 220 حالة إشغال من (سيدي عمر – الروضة – المقريزي – عرابي – شارع النصر – إفلاقة – ميدان كونيا)، بما ساهم في تحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين.

وأكد رئيس المدينة استمرار الحملات بشكل يومي ومكثف، مع التعامل الحاسم مع كل المخالفات، وعدم السماح بعودة الإشغالات مرة أخرى.

وشدد على استمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية وشرطة المرافق؛ لضمان تحقيق الانضباط العام والحفاظ على المظهر الحضاري اللائق بمدينة دمنهور.



