محافظ الغربية يتفقد صوامع القمح بمدينة طنطا لمتابعة منظومة استلام وتخزين الذهب الأصفر

تفقد اللواء علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، اليوم، صوامع تخزين وتوريد القمح المعدنية بمدينة طنطا؛ لمتابعة انتظام أعمال الاستلام والتخزين، والتأكد من تطبيق أعلى معايير الجودة، في إطار توجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، نحو دعم منظومة الأمن الغذائي وتعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح.

واستهل المحافظ، جولته بتفقد صومعة طنطا الإماراتية، والتي تُعد من أكبر الصوامع بالمحافظة، والمقامة على مساحة 25 ألف متر مربع، بطاقة استيعابية تبلغ 60 ألف طن موزعة على 12 خلية تخزين متطورة، حيث تابع مراحل العمل بدءًا من الاستلام والفحص والمعايرة وحتى التخزين داخل منظومة إلكترونية حديثة تعتمد على أحدث تقنيات المراقبة.

وشملت الجولة، تفقد صوامع شركة المطاحن التابعة لشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، بطاقة تخزينية تبلغ 32 ألف طن موزعة على 8 خلايا، واطلع المحافظ على منظومة العمل داخلها ومراحل النقل والتفريغ وأنظمة المتابعة الفنية لضمان الحفاظ على جودة القمح.

وأكد محافظ الغربية، أن المحافظة تُعد من أهم المحافظات الزراعية في مصر، لما تتمتع به من موقع جغرافي متميز وخصائص بيئية مناسبة لزراعة مختلف المحاصيل.

وأشار إلى أن المساحة المنزرعة بمحصول القمح هذا الموسم بلغت نحو 137 ألفا و657 فدانًا، كما تم تجهيز 24 موقعًا تخزينيًا بطاقة إجمالية تصل إلى 181 ألفا و140 طنًا موزعة جغرافيًا على مختلف المراكز والمدن لتيسير عمليات التوريد على المزارعين، لافتًا إلى أن إجمالي ما تم توريده حتى الآن بلغ 5983.111 طن من القمح المحلي.

وفي ختام تصريحاته، أكد المحافظ، استمرار المتابعة الميدانية لمنظومة التوريد والتخزين، والعمل على تذليل أي معوقات، بما يضمن انتظام عمليات توريد القمح المحلي ودعم جهود الدولة في تعزيز الأمن الغذائي.