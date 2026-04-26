مصرع سيدة سقطت من شرفة منزلها أثناء تعليق الستائر بالشرقية

لفظت سيدة أنفاسه الأخيرة؛ إثر سقوطها من شرفة منزلها أثناء محاولتها تعليق ستائر الشرفة بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد بورود بلاغ بمصرع "كريمة م"، 69 عاما، مقيمة بنطاق قسم ثان الزقازيق، إثر سقوطها من علو أثناء محاولتها تعليق ستائر شرفة مسكنها.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية مصرع السيدة ثر سقوطها من علو أثناء محاولتها تعليق ستائر شرفة مسكنها، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى الزقازيق العام، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1902 إداري قسم ثان الزقازيق لسنة 2026، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.