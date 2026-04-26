الإمارات: استهداف الرئيس ترامب جريمة نكراء

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة، اليوم الأحد، الهجوم المسلّح الذي استهدف دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، معربةً عن "أسفها الشديد لوقوع هذه الجريمة النكراء".

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام"، تضامن دولة الإمارات مع رئيس الولايات المتحدة وعائلته، وحكومة وشعب الولايات المتحدة.

كما أعربت عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال "الإجرامية"، مؤكدةً رفضها الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

وكان الرئيس الأمريكي قال إن ضابطا بالخدمة السرية أصيب أثناء الهجوم على حفل مراسلي البيت الأبيض. وقال ترامب في منشور عبر منصته تروث سوشيال، إن "السيدة الأولى ونائب الرئيس وجميع الوزراء بحالة ممتازة". وأضاف أنه سيتم تحديد موعد آخر لعقد الحفل خلال 30 يوما.